Real Madrid'in genç Brezilyalı yıldızı Frosinone'de

Real Madrid Transfer Haberleri: Frosinone, Real Madrid'in genç oyuncusu Reinier'i kiraladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Real Madrid'in genç Brezilyalı yıldızı Frosinone'de
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01 Eylül 2023 13:20
Real Madrid'in 2020 yılında Flamengo'dan 30 milyon euro karşılığında transfer ettiği Reinier'in yeni adresi belli oldu.

Real Madrid, genç oyuncusu Reinier'in kiralık transferi için Frosinone ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. 21 yaşındaki Brezilyalı on numaranın önümüzdeki sezon İtalya'da kiralık olarak forma giyeceği belirtildi. 

BİRÇOK KULÜP İLGİLENİYORDU 

Genç oyuncu için Girona, Las Palmas, Alaves başta olmak üzere birçok avrupa kulübünün devrede olduğu ancak Frosinone ile anlaşmaya varıldı.

Sözleşmede satın alma opsiyon maddesinin yer almıyor.

HER SEZON KİRALANDI 

Bu anlaşmanın ardından Reinier, Real Madrid'e geldiği sezondan bu yana her sezon kiralanmış oldu. Brezilyalı oyuncu daha önce Borussia Dortmund ve Girona takımlarına kiralanmıştı. 

İSTATİSTİKLERİ 

Kariyerinde toplam 75 karşılaşmaya çıkan Reiner 11 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Oyuncunun piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösteriliyor. 

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