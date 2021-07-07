Real Madrid'in büyük hedefi: Richarlison!

Transfer döneminin sessiz takımlarından olan Real Madrid'in büyük hedefi belli oldu.



Teknik direktörlüğe Ancelotti'yi getiren eflatun-beyazlıların, İtalyan hocanın Everton'dan öğrencisi Richarlison'u transfer etmek istediği kaydedildi.



ESPN'in haberine göre deneyimli hoca, yönetimle yaptığı görüşmede eski oyuncusunun transferinin listesinin ilk sırasında olduğunu iletti.



Geçtiğimiz sezon Everton'da 24 maça çıkan Brezilyalı oyuncu, 7 gol atarken, 3 de asist yaptı.



24 yaşındaki golcü, Brezilya Milli Takımı'nda da 27 maça çıktı ve 10 kez ağları sarstı.



