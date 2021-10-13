Real Madrid'in büyük hedefi: Paul Pogba!

İspanya La Liga takımlarından Real Madrid, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Paul Pogba transferi için girişimlere başladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Real Madrid'in büyük hedefi: Paul Pogba!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ekim 2021 23:30
İspanya La Liga devi Real Madrid, büyük bir transferin peşinde düştü.

AS'ın haberine göre; başkent ekibi, Pogba'nın gelecek planlarını öğrenmeye çalışıyor. Pogba'ya yakın bir kişinin Fransız yıldızın İspanya'nın başkentinden bir kulüpte oynamak istediğini söylediği aktarıldı.

Ancak Real Madrid'in, Pogba transferinde dişli rakiplerin yarışa katılması durumunda teklif yükseltmeyeceği belirtildi.

Öte yandan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Pogba'nın kararının ise milli takımdan arkadaşı Kylian Mbappe'nin transferine bağlı olduğu ifade edildi.

Bu sezon Manchester United formasıyla 9 resmi maça çıkan yıldız futbolcu, 7 asistlik katkı sağladı.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.