Real Madrid'in büyük hedefi: Paul Pogba!

İspanya La Liga devi Real Madrid, büyük bir transferin peşinde düştü.



AS'ın haberine göre; başkent ekibi, Pogba'nın gelecek planlarını öğrenmeye çalışıyor. Pogba'ya yakın bir kişinin Fransız yıldızın İspanya'nın başkentinden bir kulüpte oynamak istediğini söylediği aktarıldı.



Ancak Real Madrid'in, Pogba transferinde dişli rakiplerin yarışa katılması durumunda teklif yükseltmeyeceği belirtildi.



Öte yandan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Pogba'nın kararının ise milli takımdan arkadaşı Kylian Mbappe'nin transferine bağlı olduğu ifade edildi.



Bu sezon Manchester United formasıyla 9 resmi maça çıkan yıldız futbolcu, 7 asistlik katkı sağladı.





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