Real Madrid'in 'A Planı': Jose Mourinho

Real Madrid, Carlo Ancelotti'nin sezon sonunda görevi bırakması sonrası halinde planlarını yapmaya başladı.



La Repubblica ve Mundo Deportivo'da yer alan haberlere göre; Real Madrid, Ancelotti'nin görevi bırakması durumunda Jose Mourinho'ya teklif yapacak. Ancelotti'nin 2024'te bitecek olan sözleşmesinin ardından en büyük adayın da Portekizli olduğu kaydedildi.



Daha önce 2010 ila 2013 arasında Real Madrid'i çalıştıran Jose Mourinho, 178 maçta 127 galibiyet alıp 23 kez yenildi. Portekizli teknik adam, İspanya'daki günlerinde 1 kez La Liga şampiyonu, 1 kez Kral Kupası, 1 kez İspanya Süper Kupası kazandı.



Roma ile 1 Temmuz 2021'de sözleşme imzalayan Mourinho, 2024 yazına kadar kendini taahhüt altına aldı.





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