Real Madrid için flaş Mourinho iddiası

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Carlo Ancelotti'nin yerine Jose Mourinho'nun takımın başına geçebileceği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Real Madrid için flaş Mourinho iddiası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ekim 2023 22:15
Son güncelleme 20 Ekim 2023 23:36
Jose Mourinho, gelecek sezon Carlo Ancelotti'nin yerine geçebilecek isimlerden biri olarak yer aldı.

Mourinho'nun Roma'yla olan sözleşmesi gelecek sezon sona eriyor ve İtalya'da onun takımda devam etmeyeceği düşünülüyor. Gelecek sezon Real Madrid'e dönme olasılığı hakkındaki söylentileri ateşleyen fitil de bu oldu.

2013'TE AYRILMIŞTI

Portekizli teknik adam 2013 yılında Real Madrid ile yollarını ayırmış ve yerine Carlo Ancelotti gelmişti. Yıllar sonra, 2019'da Lopetegui'nin yerine tekrar Real Madrid'e dönmesi düşünüldü ancak Zidane, aylar önce reddettiği pozisyona geri dönme izni verdi.

Şu anda adı konuşulan isimlerden biri Mourinho ama her şey Ancelotti'nin geleceğine bağlı. Sözleşmesi 2024'te sona eriyor ve eğer Real Madrid ona yenileme teklif ederse prensipte bunu kabul edecek. Herkes Ancelotti'nin Brezilya'ya gideceğini varsaysa da gerçek şu ki Ancelotti'nin CBF ile herhangi bir anlaşması yok ve Real Madrid'in kararını bekliyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery