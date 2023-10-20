Real Madrid için flaş Mourinho iddiası

Jose Mourinho, gelecek sezon Carlo Ancelotti'nin yerine geçebilecek isimlerden biri olarak yer aldı.



Mourinho'nun Roma'yla olan sözleşmesi gelecek sezon sona eriyor ve İtalya'da onun takımda devam etmeyeceği düşünülüyor. Gelecek sezon Real Madrid'e dönme olasılığı hakkındaki söylentileri ateşleyen fitil de bu oldu.



2013'TE AYRILMIŞTI



Portekizli teknik adam 2013 yılında Real Madrid ile yollarını ayırmış ve yerine Carlo Ancelotti gelmişti. Yıllar sonra, 2019'da Lopetegui'nin yerine tekrar Real Madrid'e dönmesi düşünüldü ancak Zidane, aylar önce reddettiği pozisyona geri dönme izni verdi.



Şu anda adı konuşulan isimlerden biri Mourinho ama her şey Ancelotti'nin geleceğine bağlı. Sözleşmesi 2024'te sona eriyor ve eğer Real Madrid ona yenileme teklif ederse prensipte bunu kabul edecek. Herkes Ancelotti'nin Brezilya'ya gideceğini varsaysa da gerçek şu ki Ancelotti'nin CBF ile herhangi bir anlaşması yok ve Real Madrid'in kararını bekliyor.



