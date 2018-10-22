Yaz transfer sezonunda Cristiano Ronaldo'yu Juventus'a satmasının ardından gol yollarında sıkıntı çeken Real Madrid'de son olarak alınan Levante mağlubiyeti bardağı taşırdı.Tiempo De Juego'nun haberine göre; Real Madrid, kısa vadede çözüm ararken, Zlatan İbrahimovic ismine yöneldi.Madridli yetkililerin, 37 yaşındaki yıldız için Ocak ayında açılacak transfer sezonunu beklediği ve transfer için girişimlerde bulunacağı iddia edildi.İsveçli yıldız bu sezon Los Angeles Galaxy forması ile çıktığı 33 karşılaşmada 23 gol 7 asistlik performans gösterdi.