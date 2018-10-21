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Real Madrid için flaş Conte iddiası! Görüştüler...

İspanyol devi Real Madrid'in kötü gidişatı sonrası İspanyol basınından flaş bir iddia gündeme geldi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Real Madrid için flaş Conte iddiası! Görüştüler...
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21 Ekim 2018 14:22
La Liga devi Real Madrid'in son olarak evinde aldığı Levante mağlubiyeti, İspanya'da büyük yankı uyandırırken, Madrid ekibinin Conte ile temas kurduğu iddiası ortaya atıldı. 

Mor-beyazlıların oynadığı son 5 resmi müsabakada galibiyet alamamasının üzerine La Liga'nın 9. haftasında evinde Levante'ye yenilmesinin ardından teknik direktör Lopetegui'nin koltuğunun iyice sallandığı iddia edildi.

Gelişmelerin ardından İspanyol basınında Madrid temsilcisi için flaş bir Conte iddiası ortaya atıldı. 

2 EKİM'DE GÖRÜŞTÜLER

İspanyol El Pais'in haberine göre Real Madridli yöneticiler, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan CSKA Moskova yenilgisi ardından Conte ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdiler.

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