İspanya La Liga'nın 31. haftasında Real Madrid, Girona deplasmanına konuk oldu. Real Madrid, Municipal de Montilivi'deki karşılaşmayı 4-2'lik skorla kaybetti.



Karşılaşmada Girona'ya galibiyeti getiren tüm golleri Valentin Castellanos attı. Castellanos, 12,24, 46 ve 62. dakikalarda fileleri havalandırdı. Castellanos, 21. yüzyılda bir La Liga maçında Real Madrid'e 4 gol atan ilk futbolcu oldu.



Real Madrid'in golleri ise 34. dakikada Vinicius Junior ve 85. dakikada Lucas Vazquez'den geldi.



TARİHE GEÇTİ



Girona'da 4 gol atan Castellanos ayrıca, 76 yıl sonra Real Madrid'e 4 gol atan La Liga'daki 5. futbolcu oldu.



İspanyol ligi tarihinde bundan önce Real Madrid'e 4 gol atan futbolcular, Marti Ventolra (Barcelona ile 1934-1935), Vicent Martinez (Espanyol ile 1939-1940), Emilio Garcia Martinez (Oviedo ile 1944-1945) ve Esteban Echevarria (Oviedo ile 1947-1948) olarak biliniyor.



Tüm turnuvalarda Real Madrid'e son olarak 4 gol atan futbolcu ise 24 Nisan 2013'de Borussia Dortmund'a karşı oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında o dönem Alman takımında forma giyen Robert Lewandowski olmuştu.



Bu sonucun ardından Real Madrid, 65 puanda kaldı. Girona, 41 puana yükseldi.



Real Madrid, ligde gelecek hafta Almeria'yı sahasında ağırlayacak. Girona, Sevilla deplasmanına konuk olacak.





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