Real Madrid hem futbolda hem de basketbolda rekortmen

İspanyol devi Real Madrid, hem futbolda hem de Basketbolda rekor kırmaya devam ediyor.



İspanyol devi Real Madrid, EuroLeague finalinde Olympiakos'u mağlup ederek 11. kez şampiyonluğa ulaştı.



Futbolda da şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım olarak öne geçen Madrid ekibi iki kulvarı da domine etti.



Real Madrid, futbolda Avrupa'nın en büyük kupası olan Şampiyonlar ligi'ni tam 14 kez müzesine götürdü. Basketbolun en büyük kupası EuroLeague'i 11 kez kazanarak rekorları altüst etti.



İşte Real Madrid'in kazandığı kupaların yıllara göre dağılımı:



14 Şampiyonlar Ligi: 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60, 1965-66, 1997-98, 1999-00, 2001-02, 2013-14, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2021-22



11 EuroLeague: 1963-64, 1964-65, 1966-67, 1967-68, 1973-74, 1977-78, 1979-80, 1994-95, 2014-15, 2017-18, 2022-23



