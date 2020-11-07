Real Madrid, 'Hazard pozitif' dedi, Belçika inanmadı!

İspanya La Liga ekibi Real Madrid, yıldız futbolcuları Eden Hazard ve Casemiro'nun koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.



Koronavirüs protokolüne göre 29 yaşındaki futbolcu, 10 gün boyunca izole edilecek ve Real Madrid'in Valencia'yla, Belçika'nın ise Rusya ile Kıbrıs'a karşı oynayacağı maçlara katılım gösteremeyecek.



"TEST SONUCU ŞÜPHELİ"



Bu açıklamanın üzerine Belçika basınında çıkan haberlere göre Belçika Futbol Federasyonu, geçtiğimiz gün mili takıma çağırılan Hazard'ın koronavirüs testinin pozitif olmasına "şüpheli" olarak bakıyor. Bunun nedeni olarak ise Belçika Futbol Federasyonu ile Real Madrid kulübü arasında son milli arada yaşanan sürtüşme gösterildi.



REAL'İN "İNTİKAMI" OLARAK GÖSTERİLDİ



Hazard, milli maçta sakatlanmış ve iyileşmeyi hızlandırmak için Madrid'e dönmeyip, ülkesinde kalmıştı. Real Madrid kulübü ise Eden Hazard'ın geri dönmemesi üzerine Belçika Futbol Federasyonu'na tepki göstermişti. Belçika'da Hazard'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığına dair yapılan açıklamaya inanılmadı ve Real Madrid'in intikamı olarak gösterildi.



