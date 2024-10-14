Real Madrid harekete geçti: Frimpong

Real Madrid, yaz transfer döneminde Bayer Leverkusen'in yıldızı Jeremie Frimpong'u kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid harekete geçti: Frimpong
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14 Ekim 2024 20:13
Dani Carvajal'in uzun süreli sakatlığının ardından o bölgeye takviye planlayan Real Madrid, çalışmalara başladı.

Sky DE'nin haberine göre; İspanyol devi, Bayer Leverkusen'in yıldızı Jeremie Frimpong'u kadrosuna katmak istiyor.

YAZIN HAMLE YAPILACAK

Kış transfer döneminde takımdan ayrılmak istemeyen Hollandalı oyuncuyu Real, yazın kadrosuna katmaya çalışacak.

SERBEST KALMA MADDESİ

2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Frimpong'un kontratında 40 milyon euro serbest kalma maddesi bulunuyor.

Bu sezon Leverkusen'de 10 maça çıkan 23 yaşındaki bek, 1 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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