Real Madrid, Haaland'ı bitiriyor!

Real Madrid, bu hafta içerisinde Erling Haaland transferine nokta koyabilir.



İspanyol gazetesi Sport'ta yer alan habere göre; Borussia Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke'nin bu hafta içerisinde İspanya'ya uçacağı ve Real Madrid ile görüşme yapacağı belirtildi. Haberde, anlaşma sağlanırsa Haaland transferinin bu hafta bile açıklanabileceği ifade edildi.



HAALAND KALMAYI REDDETTİ!



Öte yandan Real Madrid'in daha önce Haaland'dan bir yıl daha Borussia Dortmund'da kalmasını istediği ancak bu talebin genç golcü tarafından reddedildiği de hatırlatıldı.



Dortmund ile sözleşmesi 2024 yazında sona erecek 21 yaşındaki forvet sözleşmesindeki madde gereği bu yaz döneminde 75 milyon euro'ya serbest kalacak.



HAALAND YERİNE ADEYEMI



İspanyol basınındaki haberde ayrıca, Borussia Dortmund'un, Haaland sonrası oluşacak boşluğu ise RB Salzburg forması giyen Karim Adeyemi ile doldurmak istediği yazıldı.





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