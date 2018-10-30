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Real Madrid, genç yeteneği 20 milyona kaptı!

Ligde zor günler geçiren ve teknik direktör Lopetegui'yi gönderen Real Madrid, Arjantin'den transfer yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Real Madrid, genç yeteneği 20 milyona kaptı!
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30 Ekim 2018 16:18
Real Madrid, sezon başından bu yana başladığı gençlik ateşine bir isim daha ekledi. İspanyol devi, Exequiel Palacios için River Plate ile anlaşmaya vardı.

Arjantin ve İspanyol basınında yer alan haberlere göre, ilk kez 16 yaşında profesyonel olan genç orta saha oyuncusu için Real Madrid, River Plate'e 20 milyon euro ödeyecek.

Palacios, 2017/18 sezonunda River Plate forması ile  17 müsabakada forma giymiş ve 3 gol 2 asist yapma başarısı göstermişti. 

Exequiel Palacios, bu sezon River Plate forması ile çıktığı 8 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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