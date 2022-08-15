Real Madrid galibiyeti 75'te buldu

La Liga'nın ilk hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Almeria'ya konuk oldu.
Juegos Mediterraneos Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Real Madrid 2-1 kazanarak sezonu 3 puanla açtı.
Maçın 6. dakikasında Almeria, Ramazani'nin golüyle ilk yarıyı önde tamamlarken Real Madrid golü bulmak için ataklarını sıklaştırdı. Son şampiyon Real Madrid'in aradığı gol ise 61. dakikada Lucas'tan gelirken 74. dakikada oyuna giren Alaba, 1 dakika sonra golünü atarak takımına galibiyeti getiren isim oldu.
Juegos Mediterraneos Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Real Madrid 2-1 kazanarak sezonu 3 puanla açtı.
Maçın 6. dakikasında Almeria, Ramazani'nin golüyle ilk yarıyı önde tamamlarken Real Madrid golü bulmak için ataklarını sıklaştırdı. Son şampiyon Real Madrid'in aradığı gol ise 61. dakikada Lucas'tan gelirken 74. dakikada oyuna giren Alaba, 1 dakika sonra golünü atarak takımına galibiyeti getiren isim oldu.
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