Real Madrid Fenerbahçe Doğuş maçı canlı hangi kanalda saat kaçta?

24. haftasında karşı karşıya gelecekler. Peki Real Madrid-Fenerbahçe Doğuş maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak? Mücadele şifresiz olarak yayınlanacak mı? İşte yayın akışı ve tüm detaylar...
Takım İstatistikleri – Hücum (Real Madrid - Fenerbahçe Doğuş):Sayı: 85.2 – 80.0Toplam Ribaund: 35.9 – 32.8Hücum Ribaundu: 10.5 – 10.2Savunma Ribaundu: 25.3 – 22.7Asist: 19.0 – 19.0Top Çalma: 6.9 – 6.2Blok: 3.3 – 3.12 Sayı Yüzdesi: %55.1 - %53.43 Sayı Yüzdesi: %37.3 - %40.6SA Yüzdesi: %80.4 - %77.7Verimlilik: 100.9 – 93.5Takım İstatistikleri – Savunma (Real Madrid - Fenerbahçe Doğuş):Sayı: 78.9 – 74.5Toplam Ribaund: 34.2 – 31.3Hücum Ribaundu: 10.9 – 10.9Savunma Ribaundu: 23.3 – 20.4Asist: 16.2 – 16.4Top Çalma: 6.4 – 6.2Blok: 2.5 – 2.52 Sayı Yüzdesi: %49.7 - %51.33 Sayı Yüzdesi: %35.6 - %34.5SA Yüzdesi:%76.6 - %75.1Verimlilik: 81.2 – 78.2İstatistik Liderleri (Real Madrid - Fenerbahçe Doğuş):Sayı: Doncic 17.2, Thompkins 10.4, Carroll 8.8 / Vesely 13.5, Wanamaker 12.7, Nunnally 10.4Ribaund: Tavares 5.9, Thompkins 5.5, Doncic 5.2 / Vesely 5.2, Melli 5.1Asist: Doncic 4.6, Campazzo 4.0, Fernandez 2.5 / Sloukas 5.1, Wanamaker 4.1Top Çalma: Campazzo 1.5, Doncic 1.2 / Wanamaker 1.6Blok: Tavares 1.6 / Vesely 0.9, Thompson 0.7, Datome 0.6Verimlilik: Doncic 23.4, Tavares 12.1, Thompkins 11.7 / Vesely 17.5, Wanamaker 14.8, Melli 11.2
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 24. hafta maçlarıyla devam edecek.
Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Doğuş'un mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nin 24. haftası, Perşembe akşamı oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
Son iki haftada kaybeden Anadolu Efes, Mediolanum Forum'da yarın TSİ 22.45'te başlayacak mücadelede, İtalya'nın AX Armani Exchange Olimpia Milan takımına konuk olacak.
Ligde son 8 haftada 7 galibiyet alan Fenerbahçe Doğuş ise deplasmanda İspanya temsilcisi Real Madrid ile karşılaşacak. Son şampiyon unvanına sahip sarı-lacivertliler ile Real Madrid arasındaki karşılaşma, 2 Mart Cuma günü TSİ 23.00'te Wizink Center'da oynanacak.- Program
THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında yapılacak maçların programı (TSİ) şöyle:1 Mart Perşembe
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21.00 Zalgiris (Litvanya) - Barcelona Lassa (İspanya)
22.05 Maccabi FOX (İsrail) - CSKA Moskova (Rusya)
22.30 Valencia (İspanya) - Brose Bamberg (Almanya)
22.45 AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Anadolu Efes
23.00 Baskonia (İspanya) - Khimki (Rusya)2 Mart Cuma:
21.00 Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Unicaja Malaga (İspanya)
22.15 Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Olympiakos (Yunanistan)
23.00 Real Madrid (İspanya) - Fenerbahçe Doğuş