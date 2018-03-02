Real Madrid Fenerbahçe Doğuş maçı canlı hangi kanalda saat kaçta?

Real Madrid-Fenerbahçe Doğuş(Euroleague) maçı şifresiz olarak mı yayınlanacak? Real Madrid-Fenerbahçe Doğuş maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? sorularının yanıtına buradan ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

02 Mart 2018 02:58
Real Madrid Fenerbahçe Doğuş maçı canlı hangi kanalda saat kaçta?
Real Madrid-Fenerbahçe Doğuş, Euroleague'de 24. haftasında karşı karşıya gelecekler. Peki Real Madrid-Fenerbahçe Doğuş maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak? Mücadele şifresiz olarak yayınlanacak mı? İşte yayın akışı ve tüm detaylar...

REAL MADRID-FENERBAHÇE DOĞUŞ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK? | THY Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Ligin 24. haftasında oynanacak Real Madrid-Fenerbahçe Doğuş maçı naklen yayınlanacak.

2 Mart Cuma günü saat 23.00'te oynanacak maç, beIN Sports 3 ekranında canlı olarak yayınlanacak.

Real Madrid-Fenerbahçe Doğuş maçı 2 Mart Cuma günü saat 23.00'ten itibaren beIN Sports 3 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.



Takım İstatistikleri – Hücum (Real Madrid - Fenerbahçe Doğuş):

Sayı: 85.2 – 80.0

Toplam Ribaund: 35.9 – 32.8
Hücum Ribaundu: 10.5 – 10.2
Savunma Ribaundu: 25.3 – 22.7
Asist: 19.0 – 19.0
Top Çalma: 6.9 – 6.2
Blok: 3.3 – 3.1
2 Sayı Yüzdesi: %55.1 - %53.4
3 Sayı Yüzdesi: %37.3 - %40.6
SA Yüzdesi: %80.4 - %77.7
Verimlilik: 100.9 – 93.5

Takım İstatistikleri – Savunma (Real Madrid - Fenerbahçe Doğuş):

Sayı: 78.9 – 74.5
Toplam Ribaund: 34.2 – 31.3
Hücum Ribaundu: 10.9 – 10.9
Savunma Ribaundu: 23.3 – 20.4
Asist: 16.2 – 16.4
Top Çalma: 6.4 – 6.2
Blok: 2.5 – 2.5
2 Sayı Yüzdesi: %49.7 - %51.3
3 Sayı Yüzdesi: %35.6 - %34.5
SA Yüzdesi:%76.6 - %75.1
Verimlilik: 81.2 – 78.2

İstatistik Liderleri (Real Madrid - Fenerbahçe Doğuş):

Sayı: Doncic 17.2, Thompkins 10.4, Carroll 8.8 / Vesely 13.5, Wanamaker 12.7, Nunnally 10.4
Ribaund: Tavares 5.9, Thompkins 5.5, Doncic 5.2 / Vesely 5.2, Melli 5.1
Asist: Doncic 4.6, Campazzo 4.0, Fernandez 2.5 / Sloukas 5.1, Wanamaker 4.1
Top Çalma: Campazzo 1.5, Doncic 1.2 / Wanamaker 1.6
Blok: Tavares 1.6 / Vesely 0.9, Thompson 0.7, Datome 0.6
Verimlilik: Doncic 23.4, Tavares 12.1, Thompkins 11.7 / Vesely 17.5, Wanamaker 14.8, Melli 11.2

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 24. hafta maçlarıyla devam edecek.

Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Doğuş'un mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nin 24. haftası, Perşembe akşamı oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Son iki haftada kaybeden Anadolu Efes, Mediolanum Forum'da yarın TSİ 22.45'te başlayacak mücadelede, İtalya'nın AX Armani Exchange Olimpia Milan takımına konuk olacak.

Ligde son 8 haftada 7 galibiyet alan Fenerbahçe Doğuş ise deplasmanda İspanya temsilcisi Real Madrid ile karşılaşacak. Son şampiyon unvanına sahip sarı-lacivertliler ile Real Madrid arasındaki karşılaşma, 2 Mart Cuma günü TSİ 23.00'te Wizink Center'da oynanacak.

- Program

THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında yapılacak maçların programı (TSİ) şöyle:

1 Mart Perşembe
21.00 Zalgiris (Litvanya) - Barcelona Lassa (İspanya)

22.05 Maccabi FOX (İsrail) - CSKA Moskova (Rusya)

22.30 Valencia (İspanya) - Brose Bamberg (Almanya)

22.45 AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Anadolu Efes

23.00 Baskonia (İspanya) - Khimki (Rusya)

2 Mart Cuma:

21.00 Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Unicaja Malaga (İspanya)

22.15 Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Olympiakos (Yunanistan)

23.00 Real Madrid (İspanya) - Fenerbahçe Doğuş

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