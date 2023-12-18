Real Madrid, evinde Villarreal'e acımadı

La Liga'nın 17. haftasında Real Madrid evinde Villarreal'i 4-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Real Madrid, evinde Villarreal'e acımadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Aralık 2023 01:08
İspanya La Liga'nın 17. haftasında Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid ile Marcelino Toral'ın yönetimindeki Villarreal karşı karşıya geldi.

Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleyi Real Madrid 4-1 kazanırken goller; 25. dakikada Jude Bellingham, 37. dakikada Rodrygo, 64. dakikada Brahim Diaz ve 68. dakikada Luka Modric kaydetti. Villarreal'in tek golünü ise 54. dakikada Jose Luis Morales kaydetti.

Real Madrid'de sakatlığı bulunan Arda Güler maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid 42 puana ulaşırken, Villarreal 16 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Real Madrid deplasmanda Alaves'e konuk olurken, Villarreal evinde Celta Vigo'yu konuk edecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery