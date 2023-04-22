Real Madrid evinde hata yapmadı!

LaLiga 30. hafta maçında Real Madrid, sahasında Celta Vigo'yu 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Real Madrid evinde hata yapmadı!
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22 Nisan 2023 23:58
LaLiga 30. hafta maçında Real Madrid, sahasında Celta Vigo ile karşılaştı.

Santiago Bernabeu'da oynanan maçı Real Madrid 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Marco Asensio ve 48. dakikada Eder Militao kaydetti.

Real Madrid ligde üst üste 2. galibiyetini aldı. Celta Vigo ise üst üste 2. mağlubiyetini aldı.

Real Madrid, ligde puanını 65'e çıkardı ve lider Barcelona'yı takibini sürdürdü. Celta Vigo ise 36 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid, Girona deplasmanına gidecek. Celta Vigo ise Elche ile karşılaşacak.

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