Euroleague çeyrek final serisi dördüncü maçında Real Madrid ile Panathinaikos karşı karşıy ageldi.
Mücadelenin ilk çeyreğini 19-14 önde tamamlayan Real Madrid, devreye 51-35'lik avantajla girdi.
Üçüncü çeyrekte de farkı açan Real Madrid, son periyotta 11 sayıda kalmasına rağmen Panatinaikos'u 89-82 mağlup ederek seriyi 3-1 ile tamamladı ve Final Four'a kaldı.
Real Madrid'de Luka Doncic 17 sayı, 4 ribaund, 5 asistle oynadı. Ayon ve Reyes 12'şer sayı kaydetti.
Panathinaikos'ta Chris Singleton'ın 21 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Calathes ve James 18'er sayı attı.
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Mücadelenin ilk çeyreğini 19-14 önde tamamlayan Real Madrid, devreye 51-35'lik avantajla girdi.
Üçüncü çeyrekte de farkı açan Real Madrid, son periyotta 11 sayıda kalmasına rağmen Panatinaikos'u 89-82 mağlup ederek seriyi 3-1 ile tamamladı ve Final Four'a kaldı.
Real Madrid'de Luka Doncic 17 sayı, 4 ribaund, 5 asistle oynadı. Ayon ve Reyes 12'şer sayı kaydetti.
Panathinaikos'ta Chris Singleton'ın 21 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Calathes ve James 18'er sayı attı.
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