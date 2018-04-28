  •  
    Beşiktaş çıkmadı, idman sırasında sakatlık anı...
  •  
    Ve Hasan Ali'den ilginç paylaşım! ''Muz iyidir...''
  •  
    Sezon sonu bedavaya 22'lik gol+asist makinesi
  •  
    Galatasaray şampiyon olursa flaş Tudor kararı
  •  
    Dünyanın en pahalı 11'i açıklandı! Şaşırtan isim!

Real Madrid evinde F4 biletini aldı!

Euroleague çeyrek final serisi dördüncü maçında Real Madrid, Panathinaikos'u 89-82 mağlup etti ve seriyi 3-1 ile geçerek Final Four biletini aldı.

Kaynak: Sporx.com
Real Madrid evinde F4 biletini aldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Nisan 2018 00:10
Euroleague çeyrek final serisi dördüncü maçında Real Madrid ile Panathinaikos karşı karşıy ageldi.

Mücadelenin ilk çeyreğini 19-14 önde tamamlayan Real Madrid, devreye 51-35'lik avantajla girdi.

Üçüncü çeyrekte de farkı açan Real Madrid, son periyotta 11 sayıda kalmasına rağmen Panatinaikos'u 89-82 mağlup ederek seriyi 3-1 ile tamamladı ve Final Four'a kaldı.

Real Madrid'de Luka Doncic 17 sayı, 4 ribaund, 5 asistle oynadı. Ayon ve Reyes 12'şer sayı kaydetti.

Panathinaikos'ta Chris Singleton'ın 21 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Calathes ve James 18'er sayı attı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için