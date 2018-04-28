Euroleague çeyrek final serisi dördüncü maçındailekarşı karşıy ageldi.Mücadelenin ilk çeyreğini 19-14 önde tamamlayan Real Madrid, devreye 51-35'lik avantajla girdi.Üçüncü çeyrekte de farkı açan Real Madrid, son periyotta 11 sayıda kalmasına rağmen Panatinaikos'u 89-82 mağlup ederek seriyi 3-1 ile tamamladı ve Final Four'a kaldı.Real Madrid'de Luka Doncic 17 sayı, 4 ribaund, 5 asistle oynadı. Ayon ve Reyes 12'şer sayı kaydetti.Panathinaikos'ta Chris Singleton'ın 21 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Calathes ve James 18'er sayı attı.