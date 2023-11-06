Real Madrid evinde berabere kaldı liderliği bıraktı

İspanya LaLiga karşılaşmasında Real Madrid kendi evinde konuk ettiği Rayo Vallecano ile 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Real Madrid evinde berabere kaldı liderliği bıraktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Kasım 2023 01:01
LaLiga 12. hafta karşılaşmasında Real Madrid sahasında konuk ettiği Rayo Vallecano ile 0-0 berabere kaldı.

Real Madrid'e transfer olduğundan beri ilk kez maç kadrosuna giren Milli oyuncumuz Arda Güler karşılaşmda süre almadı.

Real Madrid bu beraberlikle birlikte puanını 29'a yükseltirken liderliği Girona'ya kaptırmış oldu. Rayo Vallecano ise puanını 18'e yükseltti.

Real Madrid bir sonraki karşılaşmasında sahasında Valencia'yı ağırlarken, Rayo Vallecano da sahasında Girona'yı konuk edecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery