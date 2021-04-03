Real Madrid, El Clasico'ya moralli gidiyor!

İspanya La Liga'da 29. hafta karşılaşmasında Real Madrid, Eibar'ı ağırladı.
Alfredo di Stefano Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Real Madrid'in 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Asensio ve 73. dakikada Karim Benzema kaydetti.
Bu sonucun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Real Madrid, 63 puanla 2. sırada yer aldı. Son 5 maçında kazanamayan Eibar ise 23 puanla 19. sırada yer aldı.
Real Madrid, gelecek hafta Barcelona'yı konuk edecek. Eibar ise Levante'yi ağırlayacak.
Alfredo di Stefano Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Real Madrid'in 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Asensio ve 73. dakikada Karim Benzema kaydetti.
Bu sonucun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Real Madrid, 63 puanla 2. sırada yer aldı. Son 5 maçında kazanamayan Eibar ise 23 puanla 19. sırada yer aldı.
Real Madrid, gelecek hafta Barcelona'yı konuk edecek. Eibar ise Levante'yi ağırlayacak.