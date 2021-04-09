Real Madrid, El Clasico'ya 4 önemli eksikle çıkacak!

Bu hafta oynanacak El Clasico'da Barcelona'yı konuk edecek olan Real Madrid'de 4 önemli eksik bulunuyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Real Madrid, El Clasico'ya 4 önemli eksikle çıkacak!
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09 Nisan 2021 17:02
İspanya La Liga, bu hafta El Clasico'ya sahne olacak...

Barcelona'yı konuk edecek olan Real Madrid'de 4 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek.

Ev sahibi ekipte Sergio Ramos, Raphael Varane, Eden Hazard ve Dani Carvajal sakatlıkları nedeniyle müsabakada yer alamayacak.

Real Madrid'in ev sahipliğinde Alfredo di Stefano Stadı'nda yapılacak 30. hafta karşılaşması, yarın TSİ 22.00'de başlayacak ve D-Smart kanalından canlı yayımlanacak.

Lige iyi başlayamamalarına rağmen sonradan elde edilen başarılı sonuçlarla şampiyonluk yarışına dahil olan iki takımdan Barcelona 65, Real Madrid ise 63 puanla lider Atletico Madrid'i (66 puan) takibini sürdürüyor.



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