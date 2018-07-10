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Real Madrid efsanesi: "Ronaldo'un ayrılığı yaralar"

Michel Salgado, Cristiano Ronaldo'nun olası Juventus transferini değerlendirdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Real Madrid efsanesi: 'Ronaldo'un ayrılığı yaralar'
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10 Temmuz 2018 15:36
Real Madrid'in eski savunmacısı Michel Salgado, Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a muhtemel transferini 'yaralayıcı' olarak niteledi.

"Takımdan ayrılırsa, bu benim için çok üzücü olur." diyerek sözlerine başlayan Michel Salgado, "Ronaldo, Madrid'de bir döneme damgasını vurdu. Onu çok iyi tanıyorum, bir karar alıyorsa kesinlikle her açıdan düşünüyordur. Ayrılmazsa, onunla daha güzel günler yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Salgado, "Onun ayrıldığını görmek hepimizi çok üzer. Fakat, kişisel bir karar almış gibi görünüyor ve kendince sebebpleri vardı. Ayrıca, serbest kalma maddesinin o kadar düşük olması da beni endişelendiriyordu." diyerek sözlerini noktaladı.

Real Madrid'de 10 yıl forma giyen ve 2 Şampiyonlar Ligi, 4 La Liga kazanan Michel Salgado, uzun süre takımın sağ bekteki değişmez ismi olmuştu.



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