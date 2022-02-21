Real Madrid'e yeni Modric: Bernardo Silva!

İngiltere Premier Lig devi Manchester City'nin yıldız futbolcusu Bernardo Silva için flaş bir iddia gündeme geldi.



İtalyan basını, Portekizli futbolcunun hayalinin Real Madrid'de oynamak olduğunu ve farklı bir macera için kulüpten ayrılmak istediğini duyurdu.



Toni Kroos ve Luka Modric'in yaşlarını da göz önüne alan Real Madrid'in transfere sıcak baktığı ifade edildi.



Öte yandan aralık ayında konuşan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, 27 yaşındaki futbolcu için "Bernardo Silva, başka bir ülkede yeni bir meydan okuma istiyor. Bu normal bir durum, anlaşılabilir. Neyse ki bir ayrılık yaşanmadı, daha uzun bir süre takımda kalmasını isterim." ifadelerini kullanmıştı.



Bu sezon Manchester City formasıyla 34 resmi maça çıkan Bernardo Silva, 10 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.





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