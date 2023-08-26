Real Madrid'e üç puanı Bellingham getirdi!

İspanya La Liga'nın 3.haftasında Real Madrid, deplasmanda karşılaştığı Celta Vigo'yu 1-0 mağlup etmeyi başardı.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 81.dakikada Jude Bellingham kaydetti. İngiliz yıldız ligdeki 3.maçında 4.golünü attı.
Eflatun-beyazılılar da 68.dakikda Rodrygo penaltı atışından yararlanamadı.
Real Madrid'de 18.dakikada Vinicus Jr. sakatlanarak oyundan çıktı.
Real Madrid gelecek hafta sahasında Getafe ile Madrid derbisi oynayacak. Celta Vigo ise Almeria'ya konuk olacak.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 81.dakikada Jude Bellingham kaydetti. İngiliz yıldız ligdeki 3.maçında 4.golünü attı.
Eflatun-beyazılılar da 68.dakikda Rodrygo penaltı atışından yararlanamadı.
Real Madrid'de 18.dakikada Vinicus Jr. sakatlanarak oyundan çıktı.
Real Madrid gelecek hafta sahasında Getafe ile Madrid derbisi oynayacak. Celta Vigo ise Almeria'ya konuk olacak.