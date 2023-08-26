Real Madrid'e üç puanı Bellingham getirdi!

İspanya La Liga'nın 3.haftasında Real Madrid, deplasmanda Celta Vigo'yu 1-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Real Madrid'e üç puanı Bellingham getirdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ağustos 2023 00:30
İspanya La Liga'nın 3.haftasında Real Madrid, deplasmanda karşılaştığı Celta Vigo'yu 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 81.dakikada Jude Bellingham kaydetti. İngiliz yıldız ligdeki 3.maçında 4.golünü attı.

Eflatun-beyazılılar da 68.dakikda Rodrygo penaltı atışından yararlanamadı. 

Real Madrid'de 18.dakikada Vinicus Jr. sakatlanarak oyundan çıktı. 

Real Madrid gelecek hafta sahasında Getafe ile Madrid derbisi oynayacak. Celta Vigo ise Almeria'ya konuk olacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery