Real Madrid'e tek gol yetti!

La Liga 8. hafta mücadelesinde Real Madrid, Getafe'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Real Madrid'e tek gol yetti!
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08 Ekim 2022 23:57
La Liga 8. hafta mücadelesinde Real Madrid, Getafe ile deplasmanda karşılaştı.

Coliseum Alfonso Perez'de oynanan mücadeleyi Real Madrid 1-0 kazandı. Konuk ekibin golünü 3. dakikada Eder Militao kaydetti.

Carlo Ancelotti önderliğindeki Real Madrid ligde henüz mağlubiyet yüzü görmedi. Söz konusu maçlarda Real, 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlilk aldı. Getafe ise ligdeki üst üste 2. maçından da mağlubiyet aldı.

Alınan bu sonucun ardından Real Madrid, puanını 21'e çıkardı. Getafe ise 7 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid, Barcelona'yı konuk edecek. Getafe ise Rayo Vallecano'yu ağırlayacak.

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