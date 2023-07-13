Real Madrid'e sakatlık şoku!

Real Madrid, orta sahada oynayan futbolcusu Dani Ceballos'un sakatlandığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Real Madrid'e sakatlık şoku!
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13 Temmuz 2023 16:53
La Liga ekibi Real Madrid sakatlık şoku yaşadı. İspanyol devi, orta sahada oynayan futbolcusu Dani Ceballos'un sakatlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Ceballos'un sağ bacak arka kasının tendonunda sakatlık tespit edildiği belirtildi.

İspanyol basını, dün antrenman sonunda ağrıları başlayan ve bugün sağlık kontrolünden geçen Ceballos'un ABD'deki sezon öncesi hazırlık kampına katılamayacağını ve 1,5 ay sahalardan uzak kalacağını yazdı.

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