Real Madrid'e sakatlık şoku!

La Liga ekibi Real Madrid sakatlık şoku yaşadı. İspanyol devi, orta sahada oynayan futbolcusu Dani Ceballos'un sakatlandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Ceballos'un sağ bacak arka kasının tendonunda sakatlık tespit edildiği belirtildi.
İspanyol basını, dün antrenman sonunda ağrıları başlayan ve bugün sağlık kontrolünden geçen Ceballos'un ABD'deki sezon öncesi hazırlık kampına katılamayacağını ve 1,5 ay sahalardan uzak kalacağını yazdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Ceballos'un sağ bacak arka kasının tendonunda sakatlık tespit edildiği belirtildi.
İspanyol basını, dün antrenman sonunda ağrıları başlayan ve bugün sağlık kontrolünden geçen Ceballos'un ABD'deki sezon öncesi hazırlık kampına katılamayacağını ve 1,5 ay sahalardan uzak kalacağını yazdı.