Real Madrid'e kötü haber!

Real Madrid'e Fransız orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni'den kötü haber geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Milan maçında sol ayak bileğinden sakatlanan Tchouameni, yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacak.
Fransız oyuncunun sakatlığı nedeniyle; Osasuna, Leganes, Liverpool ve Getafe maçlarını kaçırması bekleniyor. 24 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle Fransa'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki İsrail ve İtalya maçlarını da kaçıracak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Milan maçında sol ayak bileğinden sakatlanan Tchouameni, yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacak.
Fransız oyuncunun sakatlığı nedeniyle; Osasuna, Leganes, Liverpool ve Getafe maçlarını kaçırması bekleniyor. 24 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle Fransa'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki İsrail ve İtalya maçlarını da kaçıracak.