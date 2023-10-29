Real Madrid'de Barcelona ile oynanan El Clasico maçında sakatlanan Aurelien Tchouameni'den kötü haber geldi.
İspanyol devi, Tchouameni'nin sol ayak ikinci tarak kemiğinde stres kırığı tespit edildiğini açıkladı.
Bu gelişmenin ardından Fransız yıldızın sakatlığı nedeniyle 6-8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Real Madrid'de bu sezon 14 maçta sahaya çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 1 kez gol sevinci yaşadı.
İspanyol devi, Tchouameni'nin sol ayak ikinci tarak kemiğinde stres kırığı tespit edildiğini açıkladı.
Bu gelişmenin ardından Fransız yıldızın sakatlığı nedeniyle 6-8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Real Madrid'de bu sezon 14 maçta sahaya çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 1 kez gol sevinci yaşadı.