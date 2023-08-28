Real Madrid'e kötü haber!

Real Madrid'de Celta Vigo maçında sakatlanan Vinicius Junior'un 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid'e kötü haber!
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28 Ağustos 2023 20:08
İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen Brezilyalı forvet Vinicius Junior'un sakatlandığı açıklandı.

Real Madrid Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, La Liga'nın 3. haftasında deplasmanda Celta Vigo ile oynanan maçın 16. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Vinicius'da sağ bacak kaslarında sakatlık tespit edildiği bildirildi.

İspanyol basını Vinicius'un 6 hafta kadar sahalardan uzak kalacağını yazdı.

Real Madrid'de kaleci Thibaut Courtois ile Arda Güler, Eder Militao, Dani Ceballos ve Fernard Mendy'nin de sakatlıkları bulunuyor.

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