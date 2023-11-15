Real Madrid'e bir sakatlık şoku daha!

Real Madridli futbolcu Eduardo Camavinga, Fransa Milli Takımı antrenmanı sırasında Ousmane Dembele ile çarpışarak dizinden sakatlık yaşadı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid'e bir sakatlık şoku daha!
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15 Kasım 2023 22:35
Son güncelleme 15 Kasım 2023 22:36
İspanyol devi Real Madrid'e bir sakatlık haberi daha geldi. 

Fransız oyuncu Eduardo Camavinga, Fransa Milli Takımı antrenmanı sırasında Ousmane Dembele ile çarpışarak dizinden sakatlık yaşadı. Acılar içinde yerde kalan Camavinga antrenmanı yarıda bıraktı. 

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Camavinga'nın Fransa Milli Takım kampından ayrılabileceği belirtildi. 

Bu sakatlıkla beraber Real Madrid'de sakat olan oyuncuların sayısı altıya yükseldi. 

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