Real Madrid deplasmanda 4 golle kazandı

Real Madrid, La Liga'nın 20. hafta mücadelesinde Alaves'i deplasmanda 4-1 mağlup etti.

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Real Madrid deplasmanda 4 golle kazandı
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24 Ocak 2021 00:58
La Liga'nın 20. hafta mücadelesinde Real Madrid, deplasmanda Alaves'e konuk oldu.

Mendizorroza'da oynanan karşılaşmayı Real Madrid 4-1 kazanarak üç puanı aldı.

Karşılaşmanın 15. dakikasında Casemiro'nun golüyle perde açıldı, 41. dakikada Benzema farkı ikiye çıkardı. Dakikalar 45+1'e geldiğinde ise Hazard skoru 3-0 yaptı ve ilk yarı bu skorla bitti.

İkinci yarıya 3 değişiklikle başlayan Alaves, aradığı golü 59'da Joselu ile bulsa da ikinci golü bulamadı. 70. dakikada Benzema ise kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü atarak skoru 4-1 olarak tayin etti.

Bu sonucun ardından Real Madrid 40 puana yükselerek lider Atletico Madrid'den 2 maç fazlasıyla 2. sırada yer aldı. Alaves ise 18 puanda kaldı.



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