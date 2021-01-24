Real Madrid deplasmanda 4 golle kazandı

La Liga'nın 20. hafta mücadelesinde Real Madrid, deplasmanda Alaves'e konuk oldu.



Mendizorroza'da oynanan karşılaşmayı Real Madrid 4-1 kazanarak üç puanı aldı.



Karşılaşmanın 15. dakikasında Casemiro'nun golüyle perde açıldı, 41. dakikada Benzema farkı ikiye çıkardı. Dakikalar 45+1'e geldiğinde ise Hazard skoru 3-0 yaptı ve ilk yarı bu skorla bitti.



İkinci yarıya 3 değişiklikle başlayan Alaves, aradığı golü 59'da Joselu ile bulsa da ikinci golü bulamadı. 70. dakikada Benzema ise kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü atarak skoru 4-1 olarak tayin etti.



Bu sonucun ardından Real Madrid 40 puana yükselerek lider Atletico Madrid'den 2 maç fazlasıyla 2. sırada yer aldı. Alaves ise 18 puanda kaldı.



