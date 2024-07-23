Real Madrid'den tarihi gelir: 1 milyar euro

Real Madrid, yıllık geliri 1 milyar euro'yu aşan tarihteki ilk kulüp oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Real Madrid'den tarihi gelir: 1 milyar euro
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23 Temmuz 2024 21:12
Real Madrid, yıllık geliri 1 milyar euro'yu aşan tarihteki ilk kulüp olduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2023-24 sezonunda oyuncu transferleri hariç bir önceki yıla oranla yüzde 27 gelir artışı elde edilmiş ve toplamda 1 milyar 73 milyon dolar gelir elde edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Real Madrid kulübü geride kalan sezonu 16 milyon euro karla kapattığını açıklarken, kulübün 574 milyon euro'luk net değerini koruduğu ifade edildi.

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