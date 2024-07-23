Real Madrid'den tarihi gelir: 1 milyar euro

Real Madrid, yıllık geliri 1 milyar euro'yu aşan tarihteki ilk kulüp olduğunu açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "2023-24 sezonunda oyuncu transferleri hariç bir önceki yıla oranla yüzde 27 gelir artışı elde edilmiş ve toplamda 1 milyar 73 milyon dolar gelir elde edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.



Real Madrid kulübü geride kalan sezonu 16 milyon euro karla kapattığını açıklarken, kulübün 574 milyon euro'luk net değerini koruduğu ifade edildi.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU