Real Madrid'den Mbappe transferi için 6 ayrılık kararı!

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'in, ekonomik anlamda rahatlamak adına altı oyuncusunu sezon sonunda göndereceği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Real Madrid'den Mbappe transferi için 6 ayrılık kararı!
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08 Kasım 2021 21:46
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'in kulüpte daha fazla kalmaları ekonomik olarak uygun olmadığı düşünülen altı oyuncusuyla sezon sonunda yollarını ayıracağı öne sürüldü.

İspanyol basını, Real Madrid'in maaş yükünden kurtulmak için sezon sonunda forveti Luca Jovic, defans oyuncuları Marcelo ve Jesus Vallejo, orta saha oyuncuları Gareth Bale , Isco ve Eden Hazard'ın takımdan gönderilebileceğini aktardı.

Habere göre, tüm bu oyuncular ayrılırsa, Madrid ekibi oyuncuların maaşlarından net 54 milyon euro tasarruf edeceği ve PSG'nin forvet oyuncusu Kylian Mbappe'yi transfer etmek için ciddi bir bütçe yaratacağı belirtildi.


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