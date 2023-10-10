Real Madrid'den Mbappe için flaş açıklama

Real Madrid yönetim kurulu üyelerinden Jose Manuel Otero, Kylian Mbappe transferi ve önceki anlaşma durumlarına dair açıklamalarda bulundu.



Real Madrid'in bu yaz Kylian Mbappe ile neredeyse sözleşme imzalayacağını ancak vazgeçtiklerini söyleyen Jose Manuel Otero, "Bu yaz Mbappe, Real Madrid'e transfer olma fırsatını yakaladı. Bunu yapabilmek için PSG ile daha önce üzerinde anlaştığı çok büyük ikramiyelerden vazgeçmesi gerekecekti. Mbappe'yi bir yıl erken almak için ödenmemiz gereken miktar çılgın bir fiyattı. Benzema'nın yerini alacak olsa bile Mbappe'yi bir yıl erken imzalamanın bir anlamı yoktu." ifadelerini kullandı.



"PSG ESKİSİ KADAR GÜÇLÜ DEĞİL"



Jude Bellingham'ı transfer ederken çekiştikleri takımları reddederek Real Madrid'e katılmasını örnek göstererek, Kylian Mbappe'nin de aynısını yapacağını umduğunu söyleyen Jose Manuel Otero, "Mbappe'nin de Bellingham'la aynı şeyleri hissetmesini umuyoruz. Ben transfer olacağına inanıyorum. Mbappe, Real Madrid'e geldiğinde zafere ulaşacak. O zamana kadar onun etrafında dolaşacak. Bir gün Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak." dedi ve şu sözlerle açıklamalarına devam etti:



"Artık PSG'nin gücü eskisinden zayıflamış gibi görünüyor; artık o kadar iyi oyuncuları yok. Madrid garanti veriyor, burada sonuç veren bir yapı var. Mbappe'nin serbest oyuncu olduğunda Real Madrid'e evet diyeceğini düşünüyorum. Elbette Real Madrid'de oynamak için doğmuş bir oyuncu."



"KİMSE BİZİ SUÇLAYAMAZ"



PSG'nin kendilerine iftira attığını ve bunun tamamiyle gerçek dışı olduğunu söyleyen Jose Manuel Otero, "Mbappe olayında yanlış hamle yapsaydık PSG, Real Madrid'e zarar vermeye çalışacaktı. Madrid ne yapabileceğini ve yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Eğer Mbappe transfer olursa, ki bunun 2024'te olacağını umuyorum, bunu tüm kurallara göre yapacak, böylece kimse bizi gizli anlaşmalarla suçlayamaz." dedi ve şu cümlelerle açıklamalarını sonlandırdı:



"Geçen yıl herkes bunun olduğu gibi kabul etmişti, Al-Khelaifi, Mbappe'nin Real Madrid ile anlaşması olduğunu söylemişti. Ama bu doğru değil. Oyuncu hala Paris'te."



