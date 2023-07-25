Real Madrid'den maksimum özen: Arda Güler!

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, antrenmanda aldığı darbe sonrası hafif sakatlık yaşayan Arda Güler'i ikinci hazırlık maçı olan Manchester United karşılaşmasında da oynatmama kararı aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Real Madrid'den maksimum özen: Arda Güler!
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25 Temmuz 2023 12:56
Antrenmanda aldığı darbe sonrası hafif sakatlığı olan Arda Güler, Manchester United karşısında da riske edilmeyecek.

Hem Türk hem Real Madridli futbolseverlerin merakla beklediği Arda Güler, ikinci hazırlık maçında da forma giyemeyecek.

ARDA GÜLER İÇİN 'SIFIR RİSK'

Marca'da yer alan habere göre; Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, antrenmanda aldığı darbe sonrası sağ bacağından hafif bir sakatlık yaşayan Arda Güler'i sağlık heyeti önerisi sonrası riske etmeme kararı aldı. Yeteneğiyle heyecanlandıran Arda Güler'i futbolseverlere izletmek isteyen Ancelotti, bunun için 'sıfır risk' politikası uygulayacak.

SAĞLIK HEYETİ 7/24 MESAİDE

Fenerbahçe'den 20+10 milyon euro bonservisle Real Madrid'in yolunu tutan ve 'kiralanacak' derken antrenmanlarda gösterdiği performansla sezonun yıldızlarından biri olması beklenen Arda Güler, Milan karşısında da forma giymemişti. Son antrenmanda da takımdan ayrı düz koşu yapan Türk milli futbolcu, sağlık heyetinin de sürekli kontrolü altında tutuldu.

ARDA: "OYNARIM"

ANCELOTTI: "RİSK ALMAYALIM

Arda Güler ise sakatlığının çok hafif olduğunu ve bir an önce oynamak istediğini dile getirse de Ancelotti, beklemesi gerektiğini ve acele etmeden sakatlığını tam olarak atlatacağı günü beklemesini iletti.

REAL - MANU: GECE 03.30'DA

Real Madrid, Manchester United ile Amerika Birleşik Devletleri'nde salıyı çarşambaya bağlayan gece sabaha karşı TSİ 03.30'da karşı karşıya gelecek.

Los Galacticos, ilk hazırlık maçında Milan'ı 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı. 

 
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