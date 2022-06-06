Real Madrid'den ikinci transfer: Tchouameni

Real Madrid, Monaco'nun genç süper yıldızı Aurelien Tchouameni'nin transferinde mutlu sona ulaşmak üzere...



Madrid merkezli AS gazetesinde yer alan habere göre; Real Madrid, PSG'nin de teklifine karşın Tchouameni ile anlaşmaya vardı. 3 gün önce Tchouameni'nin menajeri Jonathan Kebe, Madrid'de yaptığı görüşmede sözleşme koşulları konusunda da İspanyol deviyle anlaşma sağladı.



Real Madrid'in bu transfer için 60 milyon euro ve artı bonuslar önerdiği, Monaco'nun da bu rakama yakın bir isteği olduğu belirtildi. Transferin çok kısa süre içerisinde bitebileceği vurgulandı.



REAL MADRID'İN İKİNCİ TRANSFERİ OLACAK



İspanyol devi, bu yaz transfer hamlelerine Chelsea'den ayrılan Alman stoper Antonio Rüdiger ile başlamıştı. Tchouameni, Real Madrid'in bu yaz yapacağı ikinci hamle olacak.



18 MİLYON EURO'YA ALDILAR



Monaco'nun Ocak 2020'de 18 milyon euro bonservisle transfer ettiği 22 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon 50 resmi maçta forma giydi.





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