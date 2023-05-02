Real Madrid'den Euroleague'e başvuru!

İspanya'da oynanan Real Madrid-Partizan, EuroLeague Play-Off serisi 2. maçında saha karışmış lig yönetimi iki taraftan oyunculara adeta ceza yağdırmıştı.



Belgrad'da oynanacak 3. maç öncesi İspanyol ekibin güvenlik talepleri herkesi şaşırttı.



NELER OLMUŞTU?



Serigo Llull'un Punter'a yaptığı sert faulün ardından Punter rakibine tepki gösterince Deck, tartışmayı ayıran Exum'a vurdu. Ardından Yabusele, Exum'ı yere serdi. İki takımın benchleri de parkeye girince kavga büyüdü.



Yabusele, tribünde olan kız arkadaşı tarafından soyunma odasına götürülürken iki takım da sakinleşince hakemlerin ortak kararıyla maç 95-80 Partizan'ın üstünlüğüyle bitime 1 dakika 40 saniye varken erken bitirildi.



CİDDİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ İSTENDİ



Walla Sport'tan Arale Weisberg'in haberine göre İspanyol devi pazartesi ulaşacağı Sırbistan'a adım attığı andan itibaren ciddi güvenlik önlemleri talep etti. Konaklayacakları otele 24 saat yakın güvenlik isteyen ekip maç günü salondaki tedbirlerin de arttırılmasını istedi.



İşte talep edilen önlemler:



- Havaalanındaki iniş yerinden bir araç kafileyi direkt olarak alacak, böylece havaalanının içine girilmeyecek ve toplumla herhangi bir temas kurulmayacak.



- Takımın hareketleri sırasında polis yakın bir takipte bulunacak; havaalanından otele, otelden salona, salondan otele, hem antrenmanlar hem maçlar için, hem otelden havaalanına her türlü lojistik hareketinde...



- Günün her saati otelin etrafında güvenlik olacak.



- Takımın güvenliği salonun içindeyken ekstra arttırılacak, özellikle maç sırasında bençin yakınları korunacak.









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