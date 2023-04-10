Real Madrid'den Dani Olmo harekatı!

Leipzig ile başarılı bir performans ortaya koyan Dani Olmo'nun talipleri artıyor.



Relevo'da yer alan habere göre; Real Madrid, Almanya'da başarılı bir performans sergileyen Dani Olmo'yu transfer etmek için nabız yokluyor.



24 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Haberde Leipzig ile İspanyol isim arasındaki sözleşme görüşmelerinde henüz bir sonuca varılamadığı aktarıldı.



Oyuncunun çok yönlü olması sebebiyle Real Madrid'in oyun tarzına uygun olduğu ve bu nedenle İspanyol devinin transferi bitirmek için yoğun çaba sarf edeceği ifade edildi.



Real yetkililerinin oyuncu için Alman ekibiyle bir ön temasta bulunduğu da kaydedildi.



Dani Olmo'nun İspanya'da doğup büyümesi sebebiyle Real Madrid'in bu ilgisinden çok memnun olduğu ve transferi çok istediği belirtildi.



24 yaşındaki İspanyol oyuncu, Leipzig ile 115 maça çıktı ve 20 gol, 24 asist yaptı.





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