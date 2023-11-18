Real Madrid'den Carlo Ancelotti için yeni karar!

Real Madrid, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan teknik direktör Carlo Ancelotti'nin sözleşmesini 2 yıl uzatmak istiyor. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid'den Carlo Ancelotti için yeni karar!
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18 Kasım 2023 18:12
LaLiga devi Real Madrid, İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti için yeni bir karar aldı.

Relevo'da yer alan habere göre; İspanyol devi, teknik direktörü Ancelotti'nin sözleşmesini uzatmak istiyor.

İKİ YILLIK YENİ SÖZLEŞME

Habere göre; Madrid ekibi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek deneyimli çalıştırıcıya 2 yıllık yeni sözleşme teklif edecek.

BREZİLYA'DAN VAZGEÇİRECEK

Öte yandan başkan Florentino Perez'in Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırmak istediği için Real'den ayrılma düşüncesi bulunan Carlo'yu bu isteğinden vazgeçirmeye çalışacağı belirtildi.

RESMİ GÖRÜŞME BAŞLAYACAK

Real Madrid 64 yaşındaki teknik adam için resmi görüşmelere kısa süre içinde başlayacak.

Real'deki ikinci döneminde 134 maça çıkan Ancelotti, 94 galibiyet, 18 beraberlik ve 22 mağlubiyet yaşadı.

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