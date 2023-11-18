Real Madrid'den Carlo Ancelotti için yeni karar!

LaLiga devi Real Madrid, İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti için yeni bir karar aldı.



Relevo'da yer alan habere göre; İspanyol devi, teknik direktörü Ancelotti'nin sözleşmesini uzatmak istiyor.



İKİ YILLIK YENİ SÖZLEŞME



Habere göre; Madrid ekibi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek deneyimli çalıştırıcıya 2 yıllık yeni sözleşme teklif edecek.



BREZİLYA'DAN VAZGEÇİRECEK



Öte yandan başkan Florentino Perez'in Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırmak istediği için Real'den ayrılma düşüncesi bulunan Carlo'yu bu isteğinden vazgeçirmeye çalışacağı belirtildi.



RESMİ GÖRÜŞME BAŞLAYACAK



Real Madrid 64 yaşındaki teknik adam için resmi görüşmelere kısa süre içinde başlayacak.



Real'deki ikinci döneminde 134 maça çıkan Ancelotti, 94 galibiyet, 18 beraberlik ve 22 mağlubiyet yaşadı.





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