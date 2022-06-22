Real Madrid'den Bruno Henrique'ye mesaj

Real Madrid, sakatlığı nedeniyle sahalardan yaklaşık bir sene uzak kalacak Bruno Henrique için geçmiş olsun maili gönderdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Real Madrid'den Bruno Henrique'ye mesaj
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22 Haziran 2022 00:40
Flamengo'da sakatlığı nedeniyle sahalardan 10-12 ay uzak kalacak Bruno Henrique için Real Madrid mesaj gönderdi.

İspanyol ekibinden, gönderilen mailde, "Bruno Henrique'nin sakatlığı nedeniyle üzgünüz. Başta başkanımız Florentino Perez olmak üzere Real Madrid'deki herkes adına hızlı bir iyileşme süreci diliyoruz. Futbolun beklenmedik anları var ama, Henrique'nin yakında sahalara döneceğinden ve takımına yardım edeceğinden eminiz" ifadeleri kullanıldı.

Bruno Henrique'nin adı sakatlığından önce Fenerbahçe ile anılıyordu.



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