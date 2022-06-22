Real Madrid'den Bruno Henrique'ye mesaj

Flamengo'da sakatlığı nedeniyle sahalardan 10-12 ay uzak kalacak Bruno Henrique için Real Madrid mesaj gönderdi.
İspanyol ekibinden, gönderilen mailde, "Bruno Henrique'nin sakatlığı nedeniyle üzgünüz. Başta başkanımız Florentino Perez olmak üzere Real Madrid'deki herkes adına hızlı bir iyileşme süreci diliyoruz. Futbolun beklenmedik anları var ama, Henrique'nin yakında sahalara döneceğinden ve takımına yardım edeceğinden eminiz" ifadeleri kullanıldı.
Bruno Henrique'nin adı sakatlığından önce Fenerbahçe ile anılıyordu.
İspanyol ekibinden, gönderilen mailde, "Bruno Henrique'nin sakatlığı nedeniyle üzgünüz. Başta başkanımız Florentino Perez olmak üzere Real Madrid'deki herkes adına hızlı bir iyileşme süreci diliyoruz. Futbolun beklenmedik anları var ama, Henrique'nin yakında sahalara döneceğinden ve takımına yardım edeceğinden eminiz" ifadeleri kullanıldı.
Bruno Henrique'nin adı sakatlığından önce Fenerbahçe ile anılıyordu.
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