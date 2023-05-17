Real Madrid'den Bellingham'a 100 milyon Euro!

Bu sezon ligde istediği sonuçları alamayan ve Barcelona'nın gerisinde kalan Real Madrid, transfer çalışmalarına başladı.



Jude Bellingham ile resmi görüşmelere başladı.



Haberde Real Madrid'in yıldız orta saha oyuncusu için Borussia Dortmund'a 100 milyon Euro'nun biraz üzerinde bonservis ücreti ve bonusları kapsayan bir teklif yaptığı belirtildi.



Real Madrid CEO'su Jose Angel Sanchez'in bu hafta Jude Bellingham transferini bitirmek için Dortmund'a hareket edeceği aktarıldı. Real Madrid'in Bellingham transferini hızlı bir şekilde bitirmek istediği belirtildi.



Borussia Dortmund formasıyla bu sezon 42 maça çıkan İngiliz oyuncu 14 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

Bild'in haberine göre İspanyol devi, Borussia Dortmund forması giyen