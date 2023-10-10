Real Madrid'den Arda Güler'li paylaşım

Sezon başında Fenerbahçe'den, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler çalışmalarına devam ediyor.



Real Madrid sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım da Arda Güler'in fotoğrafını kullandı.



Arda Güler'in antrenman fotoğrafını paylaşan Real Madrid, Türkçe bir mesajla, "İyi Akşamlar" yazısını kullandı.



Real Madrid'de düz koşulara başlayan Arda Güler'in, Milli aradan sonra maçlara çıkabilmesi de bekleniyor.



