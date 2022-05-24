Real Madrid'den 80 milyon euro'luk transfer!

Real Madrid, Monaco'dan Aurelien Tchouameni'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.



Fransız basınının haberine göre, 22 yaşındaki genç futbolcu transfer için Real Madrid'i seçti. İspanyol ekibi, bu transfer için Monaco'ya 80 milyon euro bonservis bedeli ve bonuslar ödeyecek. Real Madrid, ayrıca genç Fransız futbolcu ile 5 yıllık resmi sözleşme imzalayacak.



22 yaşındaki orta saha oyuncusu Tchouameni, bu sezon Monaco'da bu sezon 50 maça çıktı. Fransız oyuncu, bu maçlarda 5 gol, 2 asistlik bir performans ortaya koydu.





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