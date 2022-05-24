Real Madrid'den 80 milyon euro'luk transfer!

Monaco'da forma giyen genç orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni'nin Real Madrid'i tercih ettiği ve İspanyol devinin bu transfer için 80 milyon euro ödeyeceği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Real Madrid'den 80 milyon euro'luk transfer!
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24 Mayıs 2022 18:09
Real Madrid, Monaco'dan Aurelien Tchouameni'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Fransız basınının haberine göre, 22 yaşındaki genç futbolcu transfer için Real Madrid'i seçti. İspanyol ekibi, bu transfer için Monaco'ya 80 milyon euro bonservis bedeli ve bonuslar ödeyecek. Real Madrid, ayrıca genç Fransız futbolcu ile 5 yıllık resmi sözleşme imzalayacak.

22 yaşındaki orta saha oyuncusu Tchouameni, bu sezon Monaco'da bu sezon 50 maça çıktı. Fransız oyuncu, bu maçlarda 5 gol, 2 asistlik bir performans ortaya koydu.

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