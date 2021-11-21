İspanya La Liga'da 14. hafta karşılaşmasında Granada, Real Madrid'i konuk etti.
Nuevo Los Carmenes Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Real Madrid'in 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Asensio, 25. dakikada Nacho, 56. dakikada Vinicius Junior ve 76. dakikada Mendy kaydetti. Granada'nın tek sayısı 34. dakikada Suarez'den geldi.
Bu sonucun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Real Madrid, 30 puanla liderliğini sürdürdü. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Granada, 11 puanl 18. sırad yer aldı.
Real Madrid, gelecek hafta Sevilla'yı konuk edecek. Granada ise Bilbao deplasmanına gidecek.
Nuevo Los Carmenes Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Real Madrid'in 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Asensio, 25. dakikada Nacho, 56. dakikada Vinicius Junior ve 76. dakikada Mendy kaydetti. Granada'nın tek sayısı 34. dakikada Suarez'den geldi.
Bu sonucun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Real Madrid, 30 puanla liderliğini sürdürdü. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Granada, 11 puanl 18. sırad yer aldı.
Real Madrid, gelecek hafta Sevilla'yı konuk edecek. Granada ise Bilbao deplasmanına gidecek.