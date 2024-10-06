Real Madrid'in Villarreal ile oynadığı maçta sakatlanan Dani Carvajal, sezonu kapattı.
İspanyol devinde 32 yaşındaki futbolcunun sakatlığı transfer planlarını da etkiledi.
TRANSFER KARARI
Real Madrid, ara transfer döneminde sağ bek ve stoper takviyesi yapmayı planlıyor.
Carlo Ancelotti'nin ekibi için yaz transfer döneminde de stoper takviyesi gündeme gelmiş ancak Real Madrid, sezona stoper transferi yapmadan başlamıştı.
İspanyol devinde, Dani Carvajal'in sezonu kapatması sağ bek takviyesini de zorunlu hale getirdi.
ADI GEÇEN İSİMLER
Real Madrid'de stoper transferi için daha önce Leipzig'ten Castello Lukeba ve Palmeiras'tan Victor Reis'in isimleri gündeme gelmişti.
İspanyol devinde, sağ bek için adı geçen en önemli oyuncu ise Liverpool'dan Alexander Arnold olmuştu. İngiliz futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Real Madrid, 25 yaşındaki futbolcunun Liverpool'daki durumunu yakından takip etmeye devam ediyor.
Real Madrid'de transfer kararı!
Real Madrid, ara transfer döneminde sağ bek ve stoper transfer etmek istiyor.
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06 Ekim 2024 15:57
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