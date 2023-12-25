Real Madrid'de Raphael Varane sesleri

Real Madrid, David Alaba'nın sakatlanıp sezonu kapamasından sonra stoper arayışlarına başladı.



İspanyol basınında yer alan habere göre; Real Madrid, gözünü Manchester United'da forma giyen eski futbolcusu Raphael Varane'a çevirdi.



La Liga devinin Varane'ın son durumunu yakından takip ettiği belirtilen haberde, oyuncu için 1.5 yıllık bir teklif sunulması planlandığı aktarıldı.



SEZON PERFORMANSI



Raphael Varane, bu sezon Manchester United'da 14 karşılaşmaya çıktı. 30 yaşındaki Fransız stoper bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.





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