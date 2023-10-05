Real Madrid'de Modric krizi!

Real Madrid'de Hırvat yıldız Luka Modric krizi yaşanıyor.



İspanyol basınında yer alan haberde; yıldız futbolcunun, yaz transfer döneminde Suudi Arabistan büyük bir teklif aldığı belirtildi.



DURUMUNDAN MEMNUN DEĞİL



Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin, bu dönemde Modric ile görüştüğü ve takımdaki rolünün değişmeyeceği konusunda garanti verdiği ifade edildi. Bu gelişmenin ardından Modric'in Real Madrid ile sözleşme yenilediği kaydedildi.



Carlo Ancelotti'nin sözüne rağmen, Real Madrid'de yeni sezonda işlerin Modric'in istediği gibi gitmediği öne sürüldü. Hırvat yıldızın, bu sezon sadece 3 kez ilk 11'de yer aldığı ve bu durum nedeniyle memnun olmadığı iddia edildi.



ANCELOTTI: "BİRAZ KIZGIN"



Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde Napoli ile oynanan maçın ardından Luka Modric'in söz konusu durum nedeniyle "biraz kızgın" olduğunu itiraf etmişti. İtalyan teknik adamın, sezonun uzun olduğunu ve Modric'in de sırasının geleceğini düşündüğü vurgulandı.



SUUDI ARABİSTAN, INTER MIAMI



Modric'in Real Madrid'deki yedek kalma durumu nedeniyle takımdan ayrılabileceği ifade edildi. 38 yaşındaki futbolcunun, Karim Benzema'nın ardından Real Madrid'den Suudi Arabistan'a transfer olan ikinci isim olabileceğinin altı çizildi. Modric ile ayrıca Lionel Messi'nin forma giydiği Inter Miami'nin de ilgilendiği hatırlatıldı.



2012'den bu yana Real Madrid forması giyen Modric'in İspanyol devi ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.



