Real Madrid'de Laso ile yollar ayrılıyor

Real Madrid'in, sağlık sorunları yaşayan başantrenör Pablo Laso ile yollarını ayıracağı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler
Abone Ol
Real Madrid'de Laso ile yollar ayrılıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Temmuz 2022 16:38
THY EuroLeague takımlarından Real Madrid'de Pablo Laso ile yollar ayrılabilir.

İspanyol basınında yer alan haberde; İspanyol devinin bu kararının perde arkasında deneyimli koçun yaşadığı sağlık sıkıntılarının olduğu belirtildi.

54 yaşındaki Laso, geçtiğimiz ayın başında kalp krizi geçirmişti.

Laso, 2011 yılından bu yana Real Madrid'de başantrenör olarak görev alıyor.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ