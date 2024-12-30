Real Madrid'de Kroos yerine Zubimendi

Real Madrid, Toni Kroos'un yerini Real Sociedad'dan Martin Zubimendi ile doldurmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid'de Kroos yerine Zubimendi
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30 Aralık 2024 15:47
Real Madrid, geçen sezon sonunda takımdan ayrılan ve futbolu bırakan Toni Kroos'un yerini gelecek yaz doldurmak istiyor.

AS'ta yer alan habere göre, İspanyol devinin, Kroos yerine düşündüğü ismin Real Sociedad'dan Martin Zubimendi olduğu belirtildi.

Real Madrid'in, İspanyol orta saha oyuncusunu gelecek yaz kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

Güncel piyasa değeri 60 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki Zubimendi ile İngiltere'den Manchester City de ilgileniyor.

Real Sociedad'da bu sezon 21 maçta süre bulan Martin Zubimendi, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

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