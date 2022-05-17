Real Madrid'de kaleye Ospina takviyesi

Real Madrid'de yedek kaleci Andriy Lunin'in daha fazla süre almak için takımdan ayrılacağı, İspanyol devinin ise Courtois'e yedek olarak David Ospina'yı düşündüğü belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Real Madrid'de kaleye Ospina takviyesi
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17 Mayıs 2022 20:06
Hareketli bir transfer dönemi geçirmesi beklenen Real Madrid'de bir takviye de kaleye gelebilir.

Marca'nın haberine göre, Real Madrid'de Thiabaut Courtois'in arkasında yedek kalan Andriy Lunin, daha fazla süre almak istiyor ve bu nedenle sezon sonunda takımdan ayrılacak.

Real Madrid ise daha önce Alfonso Areola'da yaptığı gibi yedek olarak genç bir kaleci istemiyor ve tecrübeli bir isme sıcak bakıyor. Bu nedenle İspanyol devinde öne çıkan ilk aday ise David Ospina. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin, Napoli'de birlikte çalıştığı Ospina'yı yakından tanıdığı ve transferini istediği kaydedildi.

Ospina'nın da yedek kalacak olmasına rağmen, Real Madrid gibi bir takıma transfer olmak için istekli olduğu belirtildi. 33 yaşındaki futbolcunun Napoli ile sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olmasının da transfer için kolaylaştırıcı bir etken olduğu ifade edildi.

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